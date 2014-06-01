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      • Лукашенко дал поручение обеспечить энергоснабжение ЧАЭС

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Вчера, 12:35
      (голосов: 0)
      Александр Лукашенко дал поручение обеспечить энергоснабжение Чернобыльской АЭС. 

      Как отмечается, энергоснабжение АЭс было прервано вчера, 9 марта. В связи с этим Лукашенко поручил белорусским специалистам обеспечить энергоснабжение станции. Соответствующее поручение уже получил и министр энергетики. Для этого может быть задействована линия, которая была законсервирована с советских времен.

      «Технически для этого есть необходимые возможности, в настоящее время прорабатываются организационные вопросы. Подача электроэнергии может быть обеспечена в максимально короткие сроки», -


      сообщает пресс-служба Минэнерго Беларуси.
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