Лукашенко дал поручение обеспечить энергоснабжение ЧАЭС



«Технически для этого есть необходимые возможности, в настоящее время прорабатываются организационные вопросы. Подача электроэнергии может быть обеспечена в максимально короткие сроки», -

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Александр Лукашенко дал поручение обеспечить энергоснабжение Чернобыльской АЭС.Как отмечается, энергоснабжение АЭс было прервано вчера, 9 марта. В связи с этим Лукашенко поручил белорусским специалистам обеспечить энергоснабжение станции. Соответствующее поручение уже получил и министр энергетики. Для этого может быть задействована линия, которая была законсервирована с советских времен.сообщает пресс-служба Минэнерго Беларуси.