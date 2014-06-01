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      • Евросоюз согласовал запрет на поставку банкнот евро в Беларусь

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Экономика Дата публикации: Вчера, 18:21
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      Страны Евросоюза согласовали введение финансовых санкций против Белоруссии, которые включают отключение от SWIFT трех крупных банков, ограничения против ЦБ, запреты на поставки наличных евро и ограничения банковских депозитов. Об этом сказано в заявлении Еврокомиссии.

      Санкции вступят в силу в среду (9 марта) вечером после публикации в Официальном журнале ЕС.

      Отметим, санкции включают отключение от SWIFT трех банков республики: Белагропромбанка, банка "Дабрабыт", Банка развития Беларуси, запрет на транзакции с Центробанком страны и финансирование торговли и инвестиций в республике, запрет на предоставление Беларуси банкнот евро, запрет на размещение депозитов свыше 100 000 евро от граждан или резидентов Беларуси и ограничения для них на операции с номинированными в евро ценными бумагами.
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