Евросоюз согласовал запрет на поставку банкнот евро в Беларусь

Санкции вступят в силу в среду (9 марта) вечером после публикации в Официальном журнале ЕС.

Отметим, санкции включают отключение от SWIFT трех банков республики: Белагропромбанка, банка "Дабрабыт", Банка развития Беларуси, запрет на транзакции с Центробанком страны и финансирование торговли и инвестиций в республике, запрет на предоставление Беларуси банкнот евро, запрет на размещение депозитов свыше 100 000 евро от граждан или резидентов Беларуси и ограничения для них на операции с номинированными в евро ценными бумагами.

Читайте нас в:







Загрузка...

Загрузка...

Странысогласовали введение финансовых санкций против Белоруссии, которые включают отключение от SWIFT трех крупных банков, ограничения против ЦБ,на поставки наличныхи ограничения банковских депозитов. Об этом сказано в заявлении Еврокомиссии.