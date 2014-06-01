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      • Беларусь готова переориентировать торговые потоки в Россию и Китай

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Экономика Дата публикации: Сегодня, 13:26
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      Министр экономики Беларуси Александр Червяков заявил о том, что республика готова переориентировать внешние торговые потоки из недружественных стран в Россию и Китай.

      Он подчеркнул, что над этим вопросов белорусские предприятия работают уже больше года. Он отметил, что в Китай можно перенаправить до 60% товаров, которые ранее Беларусь поставляла в Европу. На данный момент среди задач - в каждом районе создать экспортоориентированные производства на 100?150 человек, а также на фоне санкций снизить нагрузку на бизнес.
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