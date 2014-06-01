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      • Лукашенко поздравил Валентину Терешкову с 85-летием

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Сегодня, 13:21
      (голосов: 0)
      Александр Лукашенко сегодня, 6 марта, поздравил первую женщину-космонавта с 85-летием. 

      «Вы человек-легенда, выдающийся представитель героического поколения советских людей, проложивших дорогу в космос...При этом вы всегда были и остаетесь удивительно красивой и обаятельной женщиной, убежденным патриотом, примером для молодежи и большим другом Беларуси», - 


      отметил он в своем поздравлении.

      Он также отметил, что благодаря своей целеустремленности и твердому характеру Терешкова стала первой женщиной-космонавтом и завоевала сердца миллионов землян.

      Лукашенко пожелал ей долгих лет жизни, доброго здоровья и благополучия.
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