Беларусь усилила противовоздушную оборону по всему периметру границы

Беларусь усилила состав дежурных сил противовоздушной обороны страны. Такое заявление сегодня, 4 марта, сделал заместитель командующего Военно-воздушными силами и войсками ПВО.

По словам полковника Анатолия Булавко, это было сделано по приказу Президента и "

позволило нам в значительной мере повысить эффективность всей противовоздушной обороны".

Он также сообщил, что на сегодняшний день "сотни военнослужащих выполняют постоянно задачу по мониторингу воздушной обстановки по всему внешнему контуру госграницы".

"Значительно возрос объем негативного воздействия на этих военнослужащих и членов их семей, которое осуществляется с использованием сети интернет, мобильных средств связи, зарегистрированных на территории Украины, Польши, США, Канады и других зарубежных государств.

Попытки деморализовать личный состав ВВС и войск ПВО абсолютно бесперспективны", - заключил Булавко .

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