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      • Золотовалютные резервы Беларуси за февраль снизились на 259 млн долларов

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Экономика Дата публикации: Сегодня, 12:32
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      Золотовалютные резервы Беларуси за февраль снизились на 259 млн долларов.

      По предварительным данным, они составили 8 264,6 миллиона долларов,.

      "За февраль 2022 года золотовалютные резервы снизились на 259,2 миллиона долларов (на 3,0%) после роста в январе на 98,8 миллиона долларов (на 1,2%)", - пояснили в пресс-центре Национального банка республики.

      При этом, как пояснил регулятор, белорусские резервы снизились по итогам предыдущего месяца, так как шло плановое погашение правительством внешних и внутренних долгов. Общая сумма выплат составит примерно 280 миллионов долларов.
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