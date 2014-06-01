Золотовалютные резервы Беларуси за февраль снизились на 259 млн долларов.

По предварительным данным, они составили 8 264,6 миллиона долларов,.

"За февраль 2022 года золотовалютные резервы снизились на 259,2 миллиона долларов (на 3,0%) после роста в январе на 98,8 миллиона долларов (на 1,2%)", - пояснили в пресс-центре Национального банка республики.

При этом, как пояснил регулятор, белорусские резервы снизились по итогам предыдущего месяца, так как шло плановое погашение правительством внешних и внутренних долгов. Общая сумма выплат составит примерно 280 миллионов долларов.

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