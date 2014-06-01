Белорусские и российские паралимпийцы отстранены от участия в Играх-2022

Международный паралимпийский комитет (МПК) изменил решение и запретил российским и белорусским спортсменам участвовать в Паралимпийских играх в Пекине.

В среду МПК допустил спортсменов из РФ и Беларуси к Играм в нейтральном статусе. Решение изменили после специально созванного заседания правления организации.

"За последние 12 часов множество участников связалось с нами и сказали, что если мы не пересмотрим наше решение, то оно, вероятно, будет иметь серьезные последствия для Паралимпиаде. Несколько национальных паралимпийских комитетов, с некоторыми из которых связались их правительства, угрожают не участвовать в соревнованиях.

Обеспечение безопасности и защиты спортсменов имеет для нас первостепенное значение. Ситуация в олимпийских деревнях обостряется. Прежде всего мы обязаны гарантировать и контролировать организацию успешных Паралимпийских игр, обеспечивать, чтобы в спорте преобладал дух честной игры, запрещается насилие, регулируется риск для здоровья спортсменов. Имея это в виду, а также в целях сохранения целостности этих Игр и безопасности всех участников, мы приняли решение отказать в регистрации спортсменам из РФ и Беларуси", - пояснил ситуацию президент МПК Эндрю Парсонс .

Напомним, Паралимпиада в Пекине пройдет с 4 по 13 марта.

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