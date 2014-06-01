Головченко прокомментировал отключение от SWIFT

Роман Головченко прокомментировал ситуацию с международными платежами. Данную тему глава правительства Беларуси затронул в ходе

заседания Президиума Совмина.

констатировал, что существенных изменений по международным платежам не произошло, а имеющиеся в проведении расчетов трудности не носят критического характера.

"Вместе с тем, масштабные санкции против банков РФ вместе с отключением их от международной межбанковской системы SWIFT заметно усложняют или делают невозможным проведение платежей через корреспондентские счета этих банков", - сказал глава кабмина.

В связи с этим он поручил Национальному банку и всей банковской системе максимально работать над установлением каналов проведения платежей и оказывать помощь с международными расчетами предприятиям республики.

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