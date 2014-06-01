США закрыли воздушное пространство для российских самолетов



«Сегодня вечером я объявляю, что мы присоединимся к нашим союзникам в закрытии американского воздушного пространства для всех российских рейсов, что еще больше изолирует Россию и усилит давление на их экономику», -

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Президент США Джо Байден рассказал о принятом решении закрыть воздушное пространство для самолетов из РФ. Решение уже вступило в силу.заявил он.Напомним, что ранее воздушное пространство для российских авиасудов закрыли страны ЕС, Канада, Великобритания и ряд других стран. В ответ Россия закрыла небо для 36 государств.