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      • США закрыли воздушное пространство для российских самолетов

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / В мире Дата публикации: Сегодня, 12:39
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      Президент США Джо Байден рассказал о принятом решении закрыть воздушное пространство для самолетов из РФ. Решение уже вступило в силу.

      «Сегодня вечером я объявляю, что мы присоединимся к нашим союзникам в закрытии американского воздушного пространства для всех российских рейсов, что еще больше изолирует Россию и усилит давление на их экономику», - 


      заявил он.

      Напомним, что ранее воздушное пространство для российских авиасудов закрыли страны ЕС, Канада, Великобритания и ряд других стран. В ответ Россия закрыла небо для 36 государств.
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