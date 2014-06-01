МИД опроверг данные о гибели белорусов-дальнобойщиков в Болонье

Министерство иностранных дел Беларуси опровергло информацию о гибели двух белорусских граждан в Болонье.

До этого в ряде Telegram-каналов появились сведения о том, что в Италии произошел конфликт между дальнобойщиками - украинцами и белорусами. Сообщалось, что из-за драки, возникшей на национальной почве, были убиты два белоруса.

"Это сообщение - фейк. Полиция проверила, ни в Болонье, ни в регионе в целом не зафиксированы случаи гибели белорусов ни вчера, ни сегодня", – пояснили во внешнеполитическом ведомства республики.

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