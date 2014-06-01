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      • СК Беларуси возбудил уголовные дела за СМС о переносе референдума

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Сегодня, 12:05
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      СК Беларуси возбудил уголовные дела за рассылку СМС о переносе референдума. Это трактуется как попытка срыва голосования. 

      Как сообщается, для рассылки были взломаны серверы ряда организаций, затем от их имени рассылались ложные сообщения. По данному факту возбуждены уголовные дела по ч.2 ст.191 и ч.1 ст.349. 

      Рассылка была произведена утром 21 февраля. Жители Беларуси получили короткие сообщения, в которых сообщалось о переносе даты референдума в связи с коронавирусом. СМС приходили от имени страховой компании «Купала» и кинотеатра в минском ТЦ «Замок».
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