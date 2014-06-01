Нетрезвая женщина на автовокзале в Кореличах избила несовершеннолетнюю.

36-летняя минчанка приехала в Кореличи по личным вопросам. Она была в районном центре с супругом, они дожидались маршрутку на местном автовокзале. Как раз в это время там находилась компания из трех несовершеннолетних. Девочки разговаривали и смеялись, что не понравилось гражданке и ее мужу. Сперва мужчина сделал подросткам замечание, и они ненадолго перестали смеяться. А потом смех возобновился. Тогда минчанка решила вернуть тишину посредством грубой силы.



Она несколько раз ударила 14-летнюю девочку по телу и лицу. Из-за этого несовершеннолетняя получила рассечение губы. Первую помощь ей оказали прохожие, которые вызвали врачей и милицию.

Нарушительницу уже задержали. Как оказалось, она была пьяна.

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