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      • Нетрезвая женщина на автовокзале в Кореличах избила несовершеннолетнюю

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Вчера, 16:49
      (голосов: 0)
      Нетрезвая женщина на автовокзале в Кореличах избила несовершеннолетнюю.

      36-летняя минчанка приехала в Кореличи по личным вопросам. Она была в районном центре с супругом, они дожидались маршрутку на местном автовокзале. Как раз в это время там находилась компания из трех несовершеннолетних. Девочки разговаривали и смеялись, что не понравилось гражданке и ее мужу. Сперва мужчина сделал подросткам замечание, и они ненадолго перестали смеяться. А потом смех возобновился. Тогда минчанка решила вернуть тишину посредством грубой силы.

      Она несколько раз ударила 14-летнюю девочку по телу и лицу. Из-за этого несовершеннолетняя получила рассечение губы. Первую помощь ей оказали прохожие, которые вызвали врачей и милицию.

      Нарушительницу уже задержали. Как оказалось, она была пьяна.
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