В белорусском Минобороны рассказали, когда российские военные покинут Беларусь

Подразделения Вооруженных Сил России возвратятся в свои пункты постоянной дислокации лишь тогда, когда в этом появится объективная необходимость. Такое заявление сегодня, 21 февраля, сделал начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Беларуси генерал-майор Виктор Гулевич.



"Из-за нарастания военной активности у внешних границ Союзного государства и обострением ситуации на Донбассе главами Беларуси и РФ принято решение проверку сил реагирования Союзного государства продолжить. Подразделения ВС России возвратятся в свои пункты постоянной дислокации только тогда, когда мы это сами определим. Это сугубо наше внутреннее дело", - сказал Гулевич.



По его же словам, в немалой степени это будет зависеть и от наших западных коллег.

"Силы и средства, размещенные в Восточноевропейском регионе, в том числе вблизи госграницы Беларуси, являются одним из факторов, влияющих на дальнейшее развитие ситуации. Поэтому Беларусь вправе требовать отвода созданных группировок войск США и отдельных стран - членов НАТО от границ Беларуси и Союзного государства и обеспечить контроль вывода войск мероприятиями верификации", - заключил генерал-майор .

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