Лукашенко не исключил попыток внешних вмешательств в ситуацию в Беларуси

Александр Лукашенко уверен, что попытки раскачать страну и оказать на нее давление будут продолжаться, а потому нужно быть начеку. Об этом он заявил в ходе торжественного мероприятия, где прокурорским работникам вручили госнаграды и передали Знамя прокуратуры Беларуси.

"Вы видите, что творится вокруг нас. И чтобы нас взорвать, будут делать изнутри. Как будут делать - ни я, ни генпрокурор, ни вы этого в полном объеме не знаете, и знать не можем. Но нам надо быть к этому готовыми. Это самое тяжелое, когда ты знаешь, что тебя будут давить, качать, но не знаешь, когда и в какой форме это произойдет. Поэтому нужно быть начеку", - сказал глава государства.

Белорусский лидер обратился и к руководителем в областях.

"Прошу, чтобы вы не меньше, чем Генеральная прокуратура, были готовы защитить мир в республике", - добавил Президент.

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