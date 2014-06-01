Метеоролог рассказал о погоде в Беларуси на следующую неделю

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Синоптик Дмитрий Рябов рассказал о погоде на следующую неделю - до 28 февраля.На неделе воцарится весенняя погода и будет наблюдаться снижение погоды. В понедельник и вторник ожидаются дожди и мокрый снег, но уже в среду в республику придет атмосферный фронт, который принесет облачную погоду с прояснениями. Днем столбики термометра покажут до +3°С, ночью - до -2°С.В четверг и пятницу ожидается мокрый снег и туманы. В последние выходные зимы ожидаются кратковременные осадки и туманы. Ночью температура опустится до -1°С, днем поднимется до +5°С.