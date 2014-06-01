  • » » Метеоролог рассказал о погоде в Беларуси на следующую неделю

      • Метеоролог рассказал о погоде в Беларуси на следующую неделю

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Вчера, 10:16
      (голосов: 0)
      Синоптик Дмитрий Рябов рассказал о погоде на следующую неделю - до 28 февраля. 

      На неделе воцарится весенняя погода и будет наблюдаться снижение погоды. В понедельник и вторник ожидаются дожди и мокрый снег, но уже в среду в республику придет атмосферный фронт, который принесет облачную погоду с прояснениями. Днем столбики термометра покажут до +3°С, ночью - до -2°С.

      В четверг и пятницу ожидается мокрый снег и туманы. В последние выходные зимы ожидаются кратковременные осадки и туманы. Ночью температура опустится до -1°С, днем поднимется до +5°С.
      Кратко и по делу в Telegram
      Установить на Android

      Читайте нас в:
      Загрузка...
      Загрузка...

    Загрузка...
    Рунет
    Рунет
    Индекс цитирования
    POLOTSK-PORTAL.RU
  • Обратная связь