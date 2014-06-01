Лукашенко: нет необходимости создавать в Беларуси российские военные базы

В Беларуси нет необходимости создавать российские военные базы. Такое заявление Александр Лукашенко сделал после ознакомления с ходом белорусско-российского учения "Союзная решимость - 2022".



"Дело тут не в том, что мы не хотим или боимся. Они здесь не нужны с военной точки зрения. Зачем здесь базы? Учения показали, как буквально за 10 - 12 дней с Дальнего Востока можно перебросить огромное количество войск и техники в Беларусь. Кроме того, в рамках договора о Союзном государстве есть совместная группировка войск. В ее основе - белорусская армия. Это - 65 000 человек, плюс можно мобилизовать 200 000 человек и добавить территориальные войска. Тогда получится примерно полмиллиона. Западные части РФ нас поддержат здесь - это сутки - двое. Зачем тратить миллиарды долларов и создавать дополнительные базы", - отметил глава государства.



Если же говорить о базах Военно-воздушных сил, то это, по мнению Президента, полная глупость.

"Передвигать самолеты, вертолеты и прочее и ставить их под прицел к границе Союзного государства? Нет необходимости. То же касается и ракетных войск - они, как и требуется, сосредоточены на территории как РФ, так и Беларуси. Так какие базы здесь создавать? Нам здесь базы не нужны", - заключил белорусский лидер.

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