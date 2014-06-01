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      • Лукашенко: если Запад продолжит атаковать Беларусь, я буду вечным Президентом

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Политика Дата публикации: Сегодня, 10:10
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      Если Запад продолжит атаковать Беларусь, я буду вечным Президентом. Такое заявление Александр Лукашенко сделал после ознакомления с ходом белорусско-российского учения "Союзная решимость - 2022".

      Общаясь с представителями СМИ, глава государства назвал условия, при которых готов оставить свой пост.

      "Если коллективный Запад, прежде всего американцы, снимут Беларусь с мушки прицела и не станут переворачивать у нас тут всякими способами, как было в 2020 году, все будет законно, аккуратно и будет раньше, чем вы хотите или они хотят. Но, если Запад продолжит атаковать Беларусь, я буду "вечным Президентом", - заключил белорусский лидер.
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