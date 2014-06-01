Россия выводит часть войск из Крыма

Минобороны РФ заявило о выводе части войск Южного военного округа из Крыма.
«Личный состав подразделения осуществил погрузку бронетехники на гусеничном ходу: танков, боевых машин пехоты и самоходных артиллерийских установок – на железнодорожные платформы на станциях погрузки», -
сказано в заявлении министерства.
Эшелон с военной техникой уже пересек Крымский мост. Техника и военные по железной дороге будут доставлены в места постоянной дислокации. По прибытии будет проведено обслуживание техники.