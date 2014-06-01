Военный атташе Беларуси 16 февраля посетит учения в Украине

«Наш атташе по вопросам обороны вчера посетил учения в Беларуси. Сегодня мы будет принимать в гости белорусского атташе на учениях в Ровно»,-

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Военный атташе Беларуси сегодня, 16 февраля, посетит учения в Украине - в Ровно.Глава Минобороны Украины Алексей Резников рассказал о том, что несколько дней назад у него состоялся серьезный разгвоор с главой Минобороны РБ Виктором Хрениным, в ходе которого тот заверил его в отсутствии угрозы для Украины со стороны Беларуси.отметил Резников, добавив, что Украина стремится сохранить добрососедские отношения с Беларусью.