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      • Военный атташе Беларуси 16 февраля посетит учения в Украине

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Вчера, 12:21
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      Военный атташе Беларуси сегодня, 16 февраля, посетит учения в Украине - в Ровно.

      Глава Минобороны Украины Алексей Резников рассказал о том, что несколько дней назад у него состоялся серьезный разгвоор с главой Минобороны РБ Виктором Хрениным, в ходе которого тот заверил его в отсутствии угрозы для Украины со стороны Беларуси. 

      «Наш атташе по вопросам обороны вчера посетил учения в Беларуси. Сегодня мы будет принимать в гости белорусского атташе на учениях в Ровно»,- 


      отметил Резников, добавив, что Украина стремится сохранить добрососедские отношения с Беларусью.
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