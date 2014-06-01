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      • Лукашенко: никто не планирует воевать против Украины

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Политика Дата публикации: Сегодня, 12:02
      (голосов: 0)
      Запад пытается развязать конфликт с участием Украины, но воевать против нее никто не планирует. Такое заявление сегодня, 14 февраля, сделал Александр Лукашенко.

      Белорусский лидер затронул данную тему в ходе встречи с политическим и государственным деятелем Украины Александром Морозом.

      "Ваши политики уже начинают отбрыкиваться от общей линии Запада. Понимаете, я точно знаю, что нужно сегодня тут Западу: надо развязать конфликт. Вы же знаете, они умеют чужими руками. А еще лучше повоевать чужими руками, чужими людьми: пусть гибнут украинцы, русские, белорусы - это далеко.

      На Западе сейчас постоянно звучит тема о нападении РФ на Украину. Послушайте, если бы планировали какую-то войну против Украины, совершенно иначе вели бы себя СМ. Потому что медиа - это артподготовка современной войны. И как только утихают на мгновение эти крики о войне в Украине, из США опять идет сигнал и эта истерия начинает подогреваться. То есть ясно, кому нужна эта война", - заключил глава государства.
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