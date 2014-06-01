  • » » Лукашенко: то, что творят украинские власти против Беларуси, уму не поддается

      • Лукашенко: то, что творят украинские власти против Беларуси, уму не поддается

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Политика Дата публикации: Сегодня, 11:56
      (голосов: 0)
      То, что творят украинские власти против Беларуси, не поддается уму. Такое заявление сегодня, 14 февраля, сделал Александр Лукашенко.

      Глава государства затронул данную тему в ходе встречи с политическим и государственным деятелем Украины Александром Морозом.

      "Украина решила отказаться от белорусских калийных удобрений и попросила США помочь заместить этот товар. Но Америка отказала, так как они сами в основном закупают калий в Канаде. Это нужно в США обращаться, чтобы закупить! А представьте, какая цена: добыть, переработать, отвезти, ж/д транспортом, в портах погрузить, сюда за тысячи километров, тут опять перевалка, опять железнодорожный транспорт, пока довезут до крестьян… На порядок дороже будет. Зачем вы это делаете при такой ситуации?" - спросил белорусский лидер.
      Кратко и по делу в Telegram
      Установить на Android

      Читайте нас в:
      Загрузка...
      Загрузка...

    Загрузка...
    Рунет
    Рунет
    Индекс цитирования
    POLOTSK-PORTAL.RU
  • Обратная связь