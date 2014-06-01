Лукашенко: то, что творят украинские власти против Беларуси, уму не поддается

То, что творят украинские власти против Беларуси, не поддается уму. Такое заявление сегодня, 14 февраля, сделал Александр Лукашенко.

Глава государства затронул данную тему в ходе встречи с политическим и государственным деятелем Украины Александром Морозом.

"Украина решила отказаться от белорусских калийных удобрений и попросила США помочь заместить этот товар. Но Америка отказала, так как они сами в основном закупают калий в Канаде. Это нужно в США обращаться, чтобы закупить! А представьте, какая цена: добыть, переработать, отвезти, ж/д транспортом, в портах погрузить, сюда за тысячи километров, тут опять перевалка, опять железнодорожный транспорт, пока довезут до крестьян… На порядок дороже будет. Зачем вы это делаете при такой ситуации?" - спросил белорусский лидер.

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