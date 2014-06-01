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      • В Беларуси сохраняется высокий уровень случаев заражения коронавирусом

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Сегодня, 11:51
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      В Беларуси сохраняется высокий уровень случаев заражения коронавирусом, но большинство пациентов болеют дома.

      Как пояснили в пресс-центре Министерства здравоохранения, это подтверждается официальной статистикой ведомства: по последним данным, число заразившихся за сутки уже вплотную приблизилось к 9 000. Из-за этого медучреждения расширили свои "красные" зоны и увеличили количество кабинетов, принимающих пациентов.

      В Минске и регионах дополнительно перепрофилировано в общей сложности 16 000 коек.
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