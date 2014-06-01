Лукашенко встретится с Путиным в ближайшее время

Александр Лукашенко планирует в ближайшее время встретиться со своим российским коллегой. Такое заявленте глава государсвта сделал в ходе встречи с политическим и государственным деятелем Украины Александром Морозом.

"Сегодня гвалтом кричат: "Когда выведете войска? (российские из Беларуси)". Слушайте, это наше дело с Владимиром Путиным. Мы в ближайшее время встретимся и примем решение, когда, в какие сроки, по какому графику выводить отсюда Вооруженные Силы РФ. Это наше дело", - сказал белорусский лидер.

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