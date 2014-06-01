МИД РФ обвинил Вашингтон в раздувании истории о "скором вторжении РФ на Украину"

«Медийное сопровождение, я бы сказала, беспрецедентное, потому что засветились все западные ресурсы, которые позиционируют себя как независимые, которые сейчас исключительно только обслуживают эту вот заказную историю из Вашингтона», -

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила Вашингтон в раздувании истории о "скором вторжении РФ на Украину". По ее словам, в этом принимает участие множество СМИ.отметила она.По словам Захаровой, нагнетание ситуации говорит о готовящейся провокации. Также США специально нагнетают обстановку, поскольку это часть международного охвата провокации.