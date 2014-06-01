За развращение малолетних задержан житель Гомельской области



«В некоторых случаях родители знали о словесных угрозах и низменных сообщениях в адрес своих детей, однако должного значения этому не придавали», -

Читайте нас в:







Загрузка...

Загрузка...

Сотрудники отдела по противодействию торговле людьми УНиПТЛ УВД Гомельской области задержали 41-летнего жителя Ветки по подозрению в совращении малолетних.Как сообщают правоохранители, мужчина в соцсетях знакомился с несовершеннолетними, представившись их ровесником. Он втирался в доверие подросткам, узнавал личные данные, признавался в любви, после чего просил совершить действия интимного характера. Преследование жертв происходило не только в виртуальной среде: мужчина находил их и в реальной жизни, снимал на видео и фото.Жертвами подозреваемого стали десятки человек - большинство из них девочки в возрасте от 11 до 16 лет.сообщили в МВД.В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело.