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      • Скончалась актриса Евгения Брик, сыгравшая в "Стилягах"

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Культура Дата публикации: Сегодня, 12:39
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      Этой ночью скончалась российская актриса театра и кино Евгения Брик. Об этом сообщила журналистка Катерина Гордеева.

      «Умерла Евгения Брик. Женя. Одна из самых красивых, веселых и верящих в жизнь», - 

      написала она на своей странице в Фейсбук, добавив, что актриса долгое время болела, но не хотела, чтобы кто-то знал о болезни.

      Брик было 40 лет. У нее осталась дочь и супруг Валерий Тодоровский. Зрителя Брик известна по ролям в таки кинокартинах, как к "Стиляги", "Географ глобус пропил", а также по сериалам "Романовы", "Оттепель", "Адаптация" и др. 
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