Скончалась актриса Евгения Брик, сыгравшая в "Стилягах"

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Этой ночью скончалась российская актриса театра и кино Евгения Брик. Об этом сообщила журналистка Катерина Гордеева.«Умерла Евгения Брик. Женя. Одна из самых красивых, веселых и верящих в жизнь», -написала она на своей странице в Фейсбук, добавив, что актриса долгое время болела, но не хотела, чтобы кто-то знал о болезни.Брик было 40 лет. У нее осталась дочь и супруг Валерий Тодоровский. Зрителя Брик известна по ролям в таки кинокартинах, как к "Стиляги", "Географ глобус пропил", а также по сериалам "Романовы", "Оттепель", "Адаптация" и др.