МВД намерено провести реформу патрульно-постовой службы

Замминистра МВД Беларуси на коллегии ведомства объявил о намерении провести реформу патрульно-постовой службы.
«Среди направлений – реорганизация малочисленных подразделений с последующим укрупнением и использованием по межрайонному принципу, изменение штатного построения патрульно-постовой службы с введением дополнительных офицерских должностей», -
рассказал он.
Он отметил, что уже третий год в стране наблюдается рост "пьяной" преступности - только за прошлый год от рук близких погибли 92 человека. Также наблюдается рост наркопреступности, в чем замминистра винит интернет. По его словам, детей в преступность вовлекает виртуальная среда, в связи с чем потребовал активизировать профилактическую работу в этом направлении.