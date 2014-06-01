МВД намерено провести реформу патрульно-постовой службы

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Замминистра МВД Беларуси на коллегии ведомства объявил о намерении провести реформу патрульно-постовой службы.«Среди направлений – реорганизация малочисленных подразделений с последующим укрупнением и использованием по межрайонному принципу, изменение штатного построения патрульно-постовой службы с введением дополнительных офицерских должностей», -рассказал он.Он отметил, что уже третий год в стране наблюдается рост "пьяной" преступности - только за прошлый год от рук близких погибли 92 человека. Также наблюдается рост наркопреступности, в чем замминистра винит интернет. По его словам, детей в преступность вовлекает виртуальная среда, в связи с чем потребовал активизировать профилактическую работу в этом направлении.