Ученые выявили негативный эффект от длительного употребления парацетамола

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Исследователи из Университета Эдинбурга выявили отрицательные последствия от длительного употребления парацетамола.Отмечается, что он оказывает негативное влияние на сердечно-сосудистую систему. Они провели эксперимент: в течение 2-х недель 4 раза в сутки давали парацетамол 110 добровольцам. После этого еще в течение 2-х недель давали плацебо. Кроме того, 2/3 пациентов одновременно пили лекарства от гипертонии. В итоге оказалось, что в среднем у испытуемых повысилось артериальное давление.В связи с этим медики не рекомендуют часто употреблять парацетамол, особенно гипертоникам и лицам с заболеваниями сердечно-сосудистой системы.