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      • Лукашенко в кадровый день назначил новых послов и министров

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Политика Дата публикации: Вчера, 12:29
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      Александр Лукашенко 10 февраля провел ряд кадровых назначений. 

      Он назначил нового министра сельского хозяйства - Игоря Брыло. Первым заместителем госсекретаря Совбеза стал Павел Муравейко, ранее занимавший пост замначальника Генштаба ВС РБ. 

      Новым министром образования стал Андрей Иванец. Председателем концерна «Белгоспищепром» назначен Олег Жидков, а гендиректором СТВ - Александр Осенко. 

      Лукашенко также провел кадровые изменения в МИД. Так, первым замом главы ведомства стал Сергей Алейник, Юрий Амбразевич и Игорь Назарук займут должности заместителей министра иностранных дел. Владимир Улахович назначен послом Беларуси в Венгрии, а также по совместительству в Боснии и Герцеговине и Республике Хорватия. Послом Беларуси в Грузии стал Анатолий Лис, а послом во Вьетнаме - Владимир Боровиков. Лариса Бельская стала постоянным представителем Беларуси при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве.
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