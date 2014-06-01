Лукашенко в кадровый день назначил новых послов и министров

Читайте нас в:







Загрузка...

Загрузка...

Александр Лукашенко 10 февраля провел ряд кадровых назначений.Он назначил нового министра сельского хозяйства - Игоря Брыло. Первым заместителем госсекретаря Совбеза стал Павел Муравейко, ранее занимавший пост замначальника Генштаба ВС РБ.Новым министром образования стал Андрей Иванец. Председателем концерна «Белгоспищепром» назначен Олег Жидков, а гендиректором СТВ - Александр Осенко.Лукашенко также провел кадровые изменения в МИД. Так, первым замом главы ведомства стал Сергей Алейник, Юрий Амбразевич и Игорь Назарук займут должности заместителей министра иностранных дел. Владимир Улахович назначен послом Беларуси в Венгрии, а также по совместительству в Боснии и Герцеговине и Республике Хорватия. Послом Беларуси в Грузии стал Анатолий Лис, а послом во Вьетнаме - Владимир Боровиков. Лариса Бельская стала постоянным представителем Беларуси при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве.