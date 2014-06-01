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      • Геомагнитная буря уничтожила 40 спутников Starlink компании SpaceX

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Сегодня, 12:44
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      Геомагнитная буря уничтожила 40 спутников Starlink компании SpaceX Илона Маска. Об этом сообщает сама компания.

      Все они сгорели в атмосфере Земли.

      «Сходящие с орбиты спутники представляют нулевой риск столкновения с другими спутниками и по своей конструкции разрушаются при входе в атмосферу, что означает, что орбитальный мусор не образуется и части аппаратов не достигнут Земли», - 


      сообщает компания.

      Отметим, что на сегодняшний день на орбиту Земли выведено 1300 спутников Starlink. Он обеспечивают доступ в интернет в труднодоступных местах. 
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