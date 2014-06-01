Макрон обсудил с Путиным слова Лукашенко про ядерное оружие

Президент Франции Эмманюэль Макрон на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным поднял вопрос о новом проекте Конституции Беларуси и о словах Александра Лукашенко про размещение на своей территории ядерного оружия РФ.

"Я выразил президенту Путину озабоченность в связи с новым проектом Конституции Беларуси, который предполагает упразднение двух фундаментальных положений о ее статусе от 1994 года, а также в связи с заявлением президента республики о ядерном оружии. В этой связи я получил заверения от Владимира Путина", - сказал Эмманюэль Макрон.



Он добавил, что такие вопросы лишь "усиливают дестабилизацию".

"Франция стремится выстраивать модель общей безопасности с гарантиями для стран Европы, а также для РФ и других государств региона, в том числе Украины и Грузии", - отметил французский лидер.

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