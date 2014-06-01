Лукашенко опроверг информацию о направлении в Сирию белорусских военных

заседания Совета безопасности.

"Вчера очередной фейк, что якобы российское правительство приняло решение чуть ли не послать наших военных в Сирию. Для меня это было новостью. Вы понимаете, что по нынешним законам это невозможно без президента. Но я никого туда не посылал. Единственно, о чем шла речь, давно-давно она идет, сирийский руководитель, правительство Сирии попросили нас врачами помочь. Я говорю: хорошо, если кто-то захочет поехать из наших врачей, прежде всего военных, они поедут. Но не сейчас. Потому что у нас своих сейчас проблем выше крыши.

Еще эта пандемия так называемая не закончилась", - добавил белорусский лидер.

Он особо подчеркнул, что "нам там нечего делать".

"Еще раз подчеркиваю: нужны будут врачи - поможем", - заключил глава государства.

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Александр. Данную тему он затронул сегодня, 8 февраля, в ходе