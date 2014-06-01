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      • В Беларуси разрешили принимать детей в 1-й класс с 5 лет

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Вчера, 12:41
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      Норма о зачислении ребенка в первый класс с 5 лет обусловлена обращениями родителей. Об этом заявила глава Национального института образования кандидат педагогических наук.

      По словам Валентины Гинчук, новая редакция Кодекса об образовании закрепляет право зачислить в первый класс ребенка, которому на 1 сентября еще нет 6 лет.

      "Если есть желание законных представителей ребенка и решение педагогического совета учреждения общего среднего образования, то ребенок может быть зачислен в школу в том случае, если ему 6 лет исполнится в календарном году. Эта поправка в кодекс обусловлена обращениями родителей учащихся, которые неоднократно желали привести ребенка в школу раньше, чем ему исполнилось 6 лет", - пояснила Валентина Гинчук.
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