В Беларуси разрешили принимать детей в 1-й класс с 5 лет

Норма о зачислении ребенка в первый класс с 5 лет обусловлена обращениями родителей. Об этом заявила глава Национального института образования кандидат педагогических наук.

По словам Валентины Гинчук, н овая редакция Кодекса об образовании закрепляет право зачислить в первый класс ребенка, которому на 1 сентября еще нет 6 лет.

"Если есть желание законных представителей ребенка и решение педагогического совета учреждения общего среднего образования, то ребенок может быть зачислен в школу в том случае, если ему 6 лет исполнится в календарном году. Эта поправка в кодекс обусловлена обращениями родителей учащихся, которые неоднократно желали привести ребенка в школу раньше, чем ему исполнилось 6 лет", - пояснила Валентина Гинчук.

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