  • » » Лукашенко: на неудавшуюся попытку переворота в Беларуси потрачено более $6 млрд

      • Лукашенко: на неудавшуюся попытку переворота в Беларуси потрачено более $6 млрд

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Политика Дата публикации: Вчера, 12:37
      (голосов: 0)
      На неудавшуюся попытку переворота в Беларуси потрачено более 6 млрд долларов. Такео заявление сегодня, 8 февраля, сделал Александр Лукашенко.

      "Планировали цветную революцию в центре Европы, а получили неудавшийся мятеж. Эксперты и политологи США назвали его "неудачной попыткой неконституционного переворота". А деньги в эту "неудачную попытку" вложены огромные. По нашим подсчетам - то, что мы могли отследить, - свыше 6 млрд долларов. Для Беларуси - это заоблачная цена", - сказал глава государства.

      Он добавил, что "те, кто их не отработал, попытаются опять взбудоражить людей".
      Кратко и по делу в Telegram
      Установить на Android

      Читайте нас в:
      Загрузка...
      Загрузка...

    Загрузка...
    Рунет
    Рунет
    Индекс цитирования
    POLOTSK-PORTAL.RU
  • Обратная связь