Лукашенко: на неудавшуюся попытку переворота в Беларуси потрачено более $6 млрд

На неудавшуюся попытку переворота в Беларуси потрачено более 6 млрд долларов. Такео заявление сегодня, 8 февраля, сделал Александр Лукашенко.

"Планировали цветную революцию в центре Европы, а получили неудавшийся мятеж. Эксперты и политологи США назвали его "неудачной попыткой неконституционного переворота". А деньги в эту "неудачную попытку" вложены огромные. По нашим подсчетам - то, что мы могли отследить, - свыше 6 млрд долларов. Для Беларуси - это заоблачная цена", - сказал глава государства.

Он добавил, что "те, кто их не отработал, попытаются опять взбудоражить людей".

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