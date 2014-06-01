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      • Пиневич: нагрузка на поликлиники во всех регионах с начала недели снизилась в 2,5 раза

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Сегодня, 12:29
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      Нагрузка на поликлиники во всех регионах с начала недели снизилась примерно в 2,5 раза. Такое заявление сделал министр здравоохранения Беларуси.

      По словам Дмитрия Пиневича, очереди в поликлиниках в начале текущей недели были связаны с той ситуацией, "которую прогнозировали и которая, к сожалению, сбылась, - достаточно взрывным характером заболеваемости из-за омикрона".

      "Мы ожидали. Наплыв был не только в Минске, но здесь он наиболее показателен, так как город большой. По большому счету наплыв был по всей республике. По данным, которые я получал во вторник и среду, все регионы, все города заявляли, что примерно в 2 - 2,5 раза нагрузка была меньше", - отметил глава ведомства.
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