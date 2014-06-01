Пиневич: нагрузка на поликлиники во всех регионах с начала недели снизилась в 2,5 раза

Нагрузка на поликлиники во всех регионах с начала недели снизилась примерно в 2,5 раза. Такое заявление сделал министр здравоохранения Беларуси.

По словам Дмитрия Пиневича,

очереди в поликлиниках в начале текущей недели были связаны с той ситуацией, "которую прогнозировали и которая, к сожалению, сбылась, - достаточно взрывным характером заболеваемости из-за омикрона".

"Мы ожидали. Наплыв был не только в Минске, но здесь он наиболее показателен, так как город большой. По большому счету наплыв был по всей республике.

По данным, которые я получал во вторник и среду, все регионы, все города заявляли, что примерно в 2 - 2,5 раза нагрузка была меньше", - отметил глава ведомства.

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