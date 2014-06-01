Александр Лукашенко ответил на вопрос о войне с Украиной

"Там некому будет против нас воевать. Тех, кого там показывают с автоматами, их показывают деревянными, как они тренируются, так мы сейчас выйдем с тобой в соседний зал и снимем на мобильный телефон тренировку и покажем.

Бесперспективно с нами воевать, прежде всего с Россией.

Мы не говорим о ядерном каком-то и прочем оружии. Но нас лучше не трогать. Нас не трогайте", - отметил белорусский лидер.

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По словам главы государства, Украина никогда не будет воевать с Белоруссией, а если и будет, то война продлится 3 - 4 дня.