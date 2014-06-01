Лукашенко рассказал, сколько еще собирается быть президентом Беларуси

Александр Лукашенко охарактеризовал свою работу на посту главы государства не просто как службу, а служение. Об этом он заявил в интервью журналисту ВГТРК Владимиру Соловьеву.

На вопрос, сколько он еще будет руководить Беларусью, глава государства ответил, что не намерен оставлять президентский пост, если вокруг республики будет тяжелая обстановка, например война, или Беларусь будут пытаться разорвать изнутри, как это было в 2020 году.

"Если же все будет спокойно, как вы говорите "кто, кто, кто", вот он кто появится - мы определимся. П оверьте, я Президент не потому, что я очень хочу им быть. Не дай бог тебе попасть в эту ситуацию, когда ты зависишь от обстоятельств многих. Ты просто повязан всем тем, своей страной, которую ты создавал с кем-то руками своими и прочее. До детей!", - пояснил белорусский лидер.

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