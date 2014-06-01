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      • Турок за год сдал 78 положительных тестов на коронавирус

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / В мире Дата публикации: Сегодня, 13:32
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      Турок Музаффер Каясан уже больше года не может увидеться с семьей из-за того, что результаты его тестов на коронавирус оказываются положительными. Все это время мужчина сидит на самоизоляции.

      Отмечается, что Каясан сдал уже 78 тестов на коронавирус. Заболел житель Стамбула еще в ноябре 2020 г и с тех пор все его тесты на коронавирус оказываются положительными. Медики поясняют, что это, скорее всего, связано с тем, что у мужчины имеется тяжелое сопутствующее заболевание - лейкемия. Из-за этого ее иммунная система не способна бороться с ковидом.

      Сам Каясан рассказывает, что из-за продолжительной самоизоляции страдает и он сам, и его семья.
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