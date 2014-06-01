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      • Японские ученые рассказали об эффективности масок против "омикрона"

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Сегодня, 12:45
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      Японские ученые из НИИ физико-химических исследований RIKEN выяснили эффективность масок против "омикрона". 

      Они смоделировали ситуацию, при которой человек в течении 15 минут общался с другим человеком, зараженным"омикроном". В одном из случае на зараженном была маска, а во втором - нет. В результате эксперимента выяснилось, что если расстояние между собеседниками будет более метра, а на зараженном будет маска, то вероятность заразиться "омикроном" стремится к нулю. Если же на зараженном нет маски, и расстояние между собеседниками более метра, то риск заражения составляет около 60%. Если же расстояние меньше метра и маски нет, то риск заражения составляет около 100%.
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