Ученые: На "омикрон" может указывать изменение цвета кожи

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Ученые центра по контролю и профилактике заболеваний США сообщают о том, что внешним симптомом штамма "омикрон" может стать изменение цвета кожи.Так, обеспокоенность может вызвать бледный, серый и синеватый цвет кожи, что может указывать на низкий уровень кислорода в крови. Также следует обратить внимание на сыпь, похожую на потницу на локтях, коленях и тыльной стороне кистей и стоп, а также похожа на крапивницу на ладонях или подошвах.О штамме "омикрон" может также сигнализировать зудящее воспаление на пальцах ног, волдыри и отеки.