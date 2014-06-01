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      • Ученые: На "омикрон" может указывать изменение цвета кожи

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Вчера, 14:55
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      Ученые центра по контролю и профилактике заболеваний США сообщают о том, что внешним симптомом штамма "омикрон" может стать изменение цвета кожи. 

      Так, обеспокоенность может вызвать бледный, серый и синеватый цвет кожи, что может указывать на низкий уровень кислорода в крови. Также следует обратить внимание на сыпь, похожую на потницу на локтях, коленях и тыльной стороне кистей и стоп, а также похожа на крапивницу на ладонях или подошвах.

      О штамме "омикрон" может также сигнализировать зудящее воспаление на пальцах ног, волдыри и отеки.
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