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      • Эстония проверит соответствие транзита нефтепродуктов из Беларуси санкциям ЕС

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Политика Дата публикации: Сегодня, 12:59
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      Правительство Эстонии рассмотрит вопрос транзита белорусских нефтепродуктов и решит, не нарушает ли он санкции ЕС.

      «Компетентные органы должны оценить, обходятся ли санкции злонамеренно или происходит злоупотребление дырами в законе.», - 

      отметила премьер-министр страны Кая Каллас. 

      Она добавила, что данный вопрос будет вынесен на заседание правительства, где будет решено,были ли нарушены санкции или нет. Премьер-министр также признала, что вопрос с возможным нарушением санкций выглядит плохо для эстонского правительства.
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