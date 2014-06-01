Эстония проверит соответствие транзита нефтепродуктов из Беларуси санкциям ЕС

«Компетентные органы должны оценить, обходятся ли санкции злонамеренно или происходит злоупотребление дырами в законе.», -

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Правительство Эстонии рассмотрит вопрос транзита белорусских нефтепродуктов и решит, не нарушает ли он санкции ЕС.отметила премьер-министр страны Кая Каллас.Она добавила, что данный вопрос будет вынесен на заседание правительства, где будет решено,были ли нарушены санкции или нет. Премьер-министр также признала, что вопрос с возможным нарушением санкций выглядит плохо для эстонского правительства.