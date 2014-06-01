Лукашенко поручил при необходимости ввести ответные меры против Литвы

"Если, например, Литва не хочет пропускать наши грузы в порт и в порту переваливать, это их право. Если это произойдет, Роман Александрович, значит, в течение нескольких дней должны быть реализованы те мероприятия, о которых мы договаривались против самой Литвы. Я хочу, чтобы литовцы понимали. Сейчас острые вопросы эти, хватаются за все и начинают меня обвинять. Я еще раз хочу подчеркнуть: мы не инициируем никаких там процессов, которые бы привели нас в клинч с Литвой, Латвией, Польшей или Украиной. Нам это не нужно.

Мы готовы договариваться. Но если они и дальше будут нас давить, значит, мы задействуем тот план, который у нас есть. Пусть потом не обижаются. А народы Литвы, Польши и других государств должны понимать, что мы просто отвечаем на эти вызовы", - отметим Президент.

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Александрпри необходимости. Такое заявление глава государства сделал, когда принимал с докладом премьер-министра Романа Головченко.