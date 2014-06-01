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      • Лукашенко поручил при необходимости ввести ответные меры против Литвы

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Политика Дата публикации: Сегодня, 19:54
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      Александр Лукашенко поручил при необходимости ввести ответные меры против Литвы. Такое заявление глава государства сделал, когда принимал с докладом премьер-министра Романа Головченко.

      "Если, например, Литва не хочет пропускать наши грузы в порт и в порту переваливать, это их право. Если это произойдет, Роман Александрович, значит, в течение нескольких дней должны быть реализованы те мероприятия, о которых мы договаривались против самой Литвы. Я хочу, чтобы литовцы понимали. Сейчас острые вопросы эти, хватаются за все и начинают меня обвинять. Я еще раз хочу подчеркнуть: мы не инициируем никаких там процессов, которые бы привели нас в клинч с Литвой, Латвией, Польшей или Украиной. Нам это не нужно.

      Мы готовы договариваться. Но если они и дальше будут нас давить, значит, мы задействуем тот план, который у нас есть. Пусть потом не обижаются. А народы Литвы, Польши и других государств должны понимать, что мы просто отвечаем на эти вызовы", - отметим Президент.
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