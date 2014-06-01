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      • На 86-м году жизни скончался актер Леонид Куравлев

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Культура Дата публикации: Сегодня, 13:04
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      Как сообщает Союз кинематографистов РФ, на 86-м году жизни скончался актер Леонид Куравлев.

      В январе его госпитализировали в больницу в Коммунарке, где лечили от пневмонии. Сын актера отметил, что тест на коронавирус у Куравлева был отрицательным. Врачам удалось вылечить актера от пневмонии, однако ему присвоили паллиативный статус и Куравлева перевели в хоспис. 

      За свою актерскую карьеру Куравлев снялся в более чем 200 фильмах, среди которых "Афоня", "Иван Васильевич меняет профессию", "Золотой теленок" и др.
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