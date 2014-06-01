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Как сообщает Союз кинематографистов РФ, на 86-м году жизни скончался актер Леонид Куравлев.В январе его госпитализировали в больницу в Коммунарке, где лечили от пневмонии. Сын актера отметил, что тест на коронавирус у Куравлева был отрицательным. Врачам удалось вылечить актера от пневмонии, однако ему присвоили паллиативный статус и Куравлева перевели в хоспис.За свою актерскую карьеру Куравлев снялся в более чем 200 фильмах, среди которых "Афоня", "Иван Васильевич меняет профессию", "Золотой теленок" и др.