Лукашенко поздравил всех причастных с Днем белорусской науки

«Сегодня ваши профессиональные достижения — важный драйвер экономического развития нашей независимой страны, один из источников роста благосостояния народа», -

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Сегодня, 30 января, Беларусь отмечает День белорусской науки.Свои поздравления деятелям науки направил Александр Лукашенко.отметил он в поздравлении.Благодаря ученым работают крупные отечественные научно-исследовательские школы, обеспечивается нацбезопасность страны. Он пожелал деятелям науки крепкого здоровья, счастья, люби, успехов и новых интересных открытий.