  • » » Лукашенко поздравил всех причастных с Днем белорусской науки

      • Лукашенко поздравил всех причастных с Днем белорусской науки

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Сегодня, 13:01
      (голосов: 0)
      Сегодня, 30 января, Беларусь отмечает День белорусской науки. 

      Свои поздравления деятелям науки направил Александр Лукашенко.

      «Сегодня ваши профессиональные достижения — важный драйвер экономического развития нашей независимой страны, один из источников роста благосостояния народа», - 


      отметил он в поздравлении. 

      Благодаря ученым работают крупные отечественные научно-исследовательские школы, обеспечивается нацбезопасность страны. Он пожелал деятелям науки крепкого здоровья, счастья, люби, успехов и новых интересных открытий.
      Кратко и по делу в Telegram
      Установить на Android

      Читайте нас в:
      Загрузка...
      Загрузка...

    Загрузка...
    Рунет
    Рунет
    Индекс цитирования
    POLOTSK-PORTAL.RU
  • Обратная связь