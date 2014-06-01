  • » » Лукашенко рассказал, как долго намерен оставаться Президентом

      • Лукашенко рассказал, как долго намерен оставаться Президентом

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Политика Дата публикации: Сегодня, 20:52
      (голосов: 0)
      Александр Лукашенко рассказал, как долго собирается оставаться на посту Президента Беларуси. Своей позицией глава государства поделился во время Послания белорусскому народу и Национальному собранию.

      "Все будет зависеть от ситуации. Если они нам навяжут войнушку - какие выборы, куда я денусь? Я возьму пулемет и пойду впереди, если это будет нужно, хотя это будет неправильно. Президенту определено место как главнокомандующему. И я буду действовать. Если же все будет тихо, если наш народ будет спокойно жить и развиваться - в любой момент. Я буду на запасном пути: позовете, скажете в чем-то помочь - я помогу".
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