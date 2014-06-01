Песков: Путин и Зеленский могут встретиться на Олимпиаде в Пекине

"Мы уже неоднократно отмечали, что организаторы церемонии применяют целый ряд строгих ограничений как для спортсменов, так и для гостей, включая официальных лиц. Так что по понятным причинам проведение никаких двусторонних встреч в графике президента РФ в Пекине не планируется", - пояснил Песков.

На уточняющий вопрос о том, обсуждается ли возможность контакта Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским, который, как ожидается, тоже посетит церемонию открытия Олимпиады, Песков ответил:

"С

ейчас в планах такой встречи нет. Хотя полностью мы этого исключать не можем.

Но, повторяю, каких-либо двусторонних встреч, кроме полноформатных переговоров с главой КНР Си Цзиньпином, в графике Владимира Путина нет".

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Президент России не пранирует проводить официальные встречи в Пекине, где 4 февраля он намерен посетить открытие Олимпийских игр. Об этом сегодня, 29 января, заявил пресс-секретарь российского лидера ДмитрийТак он ответил на вопрос о том, поступают ли в Кремль запросы из других стран об отдельных беседах лидеров на полях церемонии.