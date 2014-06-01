Медведев заявил, что нужно заняться единой валютой России и Беларуси

«В общем, этим нужно заниматься, и по мере продвижения по этому интеграционному треку и может возникнуть возможность введения единой валюты», -

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Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил о том, что единая валюта является следствием объединения экономик РФ и Беларуси. На данный момент уровень интеграции между двумя странами еще недостаточный, так что говорить о единой валюте пока рано.ответил он на вопрос о перспективах появления единой валюты в Союзном государстве.Он также подчеркнул, что никто не говорил о том, что необходимо ввести единую валюту и все наладится.