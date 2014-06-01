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      • Медведев заявил, что нужно заняться единой валютой России и Беларуси

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Политика Дата публикации: Сегодня, 12:55
      (голосов: 0)
      Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил о том, что единая валюта является следствием объединения экономик РФ и Беларуси. На данный момент уровень интеграции между двумя странами еще недостаточный, так что говорить о единой валюте пока рано.

      «В общем, этим нужно заниматься, и по мере продвижения по этому интеграционному треку и может возникнуть возможность введения единой валюты», - 


      ответил он на вопрос о перспективах появления единой валюты в Союзном государстве.

      Он также подчеркнул, что никто не говорил о том, что необходимо ввести единую валюту и все наладится. 
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