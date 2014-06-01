В Гродненской области наблюдается рост заболеваемости ОРВИ.
Так, за последнее время рост случаев ОРВИ составил 30%.
«Свое влияние на подъем заболеваемости может оказывать и коронавирус, в том числе его штамм омикрон, случаи которого уже выявлены в регионе», -
отметила начальник главного управления здравоохранения Гродненского облисполкома Людмила Кеда.
Она также добавила, что не наблюдается роста числа госпитализаций среди детей. Стабильной отсается ситуация и по обращаемости взрослых и детей. В случае новой волны коронавируса в регионе готовы развернуть дополнительные койки.