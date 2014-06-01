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      • В Гродненской области наблюдается рост заболеваемости ОРВИ

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Вчера, 12:36
      (голосов: 0)
      В Гродненской области наблюдается рост заболеваемости ОРВИ.

      Так, за последнее время рост случаев ОРВИ составил 30%. 

      «Свое влияние на подъем заболеваемости может оказывать и коронавирус, в том числе его штамм омикрон, случаи которого уже выявлены в регионе», -


      отметила начальник главного управления здравоохранения Гродненского облисполкома Людмила Кеда.

      Она также добавила, что не наблюдается роста числа госпитализаций среди детей. Стабильной отсается ситуация и по обращаемости взрослых и детей. В случае новой волны коронавируса в регионе готовы развернуть дополнительные койки.
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