«Свое влияние на подъем заболеваемости может оказывать и коронавирус, в том числе его штамм омикрон, случаи которого уже выявлены в регионе», -

Читайте нас в:







Загрузка...

Загрузка...

В Гродненской области наблюдается рост заболеваемости ОРВИ.Так, за последнее время рост случаев ОРВИ составил 30%.отметила начальник главного управления здравоохранения Гродненского облисполкома Людмила Кеда.Она также добавила, что не наблюдается роста числа госпитализаций среди детей. Стабильной отсается ситуация и по обращаемости взрослых и детей. В случае новой волны коронавируса в регионе готовы развернуть дополнительные койки.