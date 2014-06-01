Лукашенко: успехи Беларуси всегда раздражали и провоцировали Запад на неадекватные действия

Успехи Беларуси всегда раздражали и провоцировали Запад на неадекватные действия. Такое заявление сегодня, 25 января, сделал Александр Лукашенко.

Данную тему глава государства затронул в ходе совещания в Национальной академии наук.

"Так сложилось исторически: наши успехи, разумеется, не в радость нашим конкурентам, прежде всего геополитическим. Наука - тоже сфера конкуренции. Наши достижения всегда раздражали и провоцировали так называемый коллективный Запад на неадекватные по отношению к Беларуси поведение и действия. Но несмотря на санкции, с которыми мы живем и развиваемся в это время, мы многого достигли. Теперь ситуация усложняется и пандемией , новым витком экономического, политического шантажа, нагнетаемой военной истерии на наших границах", - добавил белорусский лидер.

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