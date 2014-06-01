Россия перебросила в Беларусь артиллерию и технику военных морпехов Тихоокеанского флота

после разгрузки личный состав совершит марш на штатной технике в заданные районы, где проведет инженерное оборудование командных пунктов, полевых лагерей и парков боевых машин.

Военнослужащим, привлекаемым к проверке сил реагирования СГ, предстоит выполнить ряд учебных задач на незнакомых полигонах Беларуси.

Проверка пройдет в 2 этапа. В ходе первого, до 9 февраля, пройдёт передислокация и создание в кратчайшие сроки группировок войск на территории республики, организация охраны и обороны важных государственных и военных объектов, охрана госграницы в воздушном пространстве, проверка готовности и способности дежурных по ПВО сил и средств выполнить задачи по прикрытию важных объектов на белорусской территории.

В ходе второго этапа с 10 по 20 февраля будет проведено совместное учение "Союзная решимость-2022", в рамках которого военные отработают пресечение и отражение внешней агрессии, а также противодействие терроризму и защиту интересов СГ.

Практические действия пройдут на полигонах "Домановский", "Гожский", "Обуз-Лесновский", "Брестский" и "Осиповичский", а также отдельных участках местности. Планируется задействовать аэродромы "Барановичи", "Лунинец", "Лида" и "Мачулищи".

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Тихоокеанского флота, задействованных в проверке сил реагирования Союзного государства (СГ).Как пояснили в российском обороном ведомстве,